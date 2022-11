Gracyanne Barbosa reproduz dança final de ‘Dirty Dancing’

Foto: Reprodução / Redes Sociais e Divulgação

Gracyanne Barbosa gosta de desafios e o último postado pela influencer, na sexta-feira (11), nas redes sociais chamou atenção dos fãs e seguidores. Na prática, ela reproduziu a pose final da coreografia do filme Dirty Dancing: Ritmo Quente, onde Jennifer Grey e Patrick Swayze dançam juntos.

Na postagem da esposa do cantor Belo, é possível ver ela de short e top ao lado do personal trainer Gilson de Oliveira. É ele que a suspende no ar. Nos comentários, os fãs aprovaram: ‘Hahaa maravilhosa !!!! Adoro esses desafios !!! Vou fazer !!!”, disse uma seguidora. “A risada da Graciane é a melhor 😂😂😂😂😂😂😂 vou tentar fazer tbm”, completou outra.

Confira abaixo o vídeo completo

