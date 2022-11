GRANDE COMUNICADO para os motoristas de todo o país

A utilização do celular ao volante é considerada uma infração gravíssima sendo que é a terceira maior causa de morte no trânsito, atrás apenas do excesso de velocidade e da embriaguez do condutor. De fato, é um perigo dirigir distraído com mensagens, aplicativos e ligações de smartphones.

Em busca de reduzir esta prática, a senadora Maria do Carmo Alves (PP-SE) expôs um projeto de lei, o PL 2699/2022 que tem como objetivo, dobrar o valor da multa para os condutores que forem pegos utilizando seus celulares enquanto dirigem. Dessa forma, espera-se que haja uma maior conscientização sobre o problema.

De fato, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve estar atento o tempo todo, no momento em que estiver dirigindo. Deve-se ter cuidado para garantir sua segurança e a de outras pessoas. Vale o observar que o uso do aparelho enquanto dirige não é considerado um crime de trânsito.

No entanto, ele é categorizado como uma infração administrativa gravíssima. O Código de Trânsito, no caso, prevê uma multa de R$293,47. O infrator ainda recebe sete pontos no registro da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Vale ressaltar que, de acordo com as estatísticas, mais de mil pessoas são flagradas com o celular no carro por dia, em todo o país.

Celular ao volante

É preciso observar, que mesmo que o condutor do veículo esteja parado num sinal vermelho, ele é proibido por lei de utilizar o aparelho. A senadora Maria do Carmo espera que através de seu projeto, que dobra o valor da multa, haja uma grande melhora no trânsito, em todo o cenário nacional.

Maria do Carmo acredita que com o agravamento da pena, haverá uma redução no uso do celular ao volante, e, em consequência, uma diminuição do número de acidentes, nas ruas e nas estradas do país. Como a multa pode pesar ainda mais no bolso dos condutores, é esperado uma mudança de hábitos.

O motorista que utiliza aparelhos celulares enquanto dirige se arrisca bastante, visto que há um aumento de até 400% nos acidentes para quem manuseia mensagens de textos e de 23 vezes para quem digita as mensagens. No trânsito, todo cuidado é pouco, redobrando a sua atenção.

Opinião dos motoristas

De acordo com uma pesquisa feita pela concessionária CCR, relativa aos incômodos dos condutores no trânsito, o uso do celular enquanto dirige é a atitude que mais aborrece os outros motoristas. Segundo o levantamento, que contemplou a cidade de São Paulo, 31% dos 9 mil entrevistados indicaram esta situação.

O estudo foi em setembro, durante a Semana Nacional do Trânsito. A campanha tem como objetivo principal alertar a população de que é preciso evitar fortes emoções como raiva, e medo, no dia a dia no trânsito. 80% dos entrevistados foram homens, e 20% mulheres.

Os condutores foram questionados durante a pesquisa feita pela CCR, sobre incômodos que aconteceram nos últimos 30 dias, causados por algum comportamento no trânsito. A pesquisa observou fatores como a condução do veículo devagar, carro colado na traseira, uso celular ao volante, e muito mais.

Multas relacionadas

De fato, o uso do aparelho celular durante a condução do veículo, é uma das infrações que mais crescem no país. Ela representa um perigo para a segurança nas estradas, ruas e avenidas. A senadora Maria do Carmo, afirma que o valor atual da multa relacionada, não consegue persuadir o condutor a largar o seu aparelho.

Todavia, digitar uma mensagem no celular enquanto dirige, faz com que o automóvel ande por vários metros, deixando o condutor desatento, ficando em média, 4,5 segundos sem prestar atenção à via pública. Desse modo, este desacerto pode ser trágico para o trânsito.

Vale ressaltar que dependendo da velocidade do veículo, o motorista pode dirigir por até 100 metros desatento. Sendo assim, ele pode atropelar pedestres, bater em outros veículos, e sair da estrada. Basicamente é o mesmo que conduzir o carro com os olhos vendados. Uma conversa no celular também pode trazer vários perigos ao condutor.