GRANDE SURPRESA da Black Friday Serasa quita dívidas por R$1 real

Nesta Black Friday, a Serasa lançou uma promoção para os consumidores que estão negativados. A iniciativa permitirá que os inadimplentes quitem suas dívidas por apenas R$ 100. O chamado “Cenzão“, está incluído no Feirão Limpa Nome, e concede descontos na negociação de dívidas, chegando ao valor máximo de R$ 100.

Sendo assim, os interessados em limpar o nome podem fazer a negociação até o dia 5 de dezembro através dos canais digitais da Serasa. Cerca de 122 mil débitos podem ser quitados com descontos de até 99%, resultando no valor de R$ 0,99. Outras 1,2 milhão de dívidas podem ser pagas com apenas R$ 10.

Além disso, o Feirão Limpa Nome (2022) também trás possibilidades para o consumidor pagar a dívida, como o Pix. Vale ressaltar que a medida conta com mais de 260 parceiros, entre empresas de telefonia, comércios, universidades, bancos, varejos e outros.

Como Participar

A Black Friday é um período onde é possível comprar inúmeros produtos disponíveis em lojas virtuais e presenciais com grandes descontos e promoções. O consumidor, no entanto, deve ficar atento para que suas compras sejam feitas com total segurança, evitando fraudes e golpes.

A Serasa informou que mais de 250 milhões de ofertas estão com renegociação com possibilidade de descontos acima de 70%, sendo que 20% delas podem chegar ao valor de R$ 100. As demais, podem ser pagas por valor de até R$ 10, ou até mesmo com menos de R$ 1. Em suma, os débitos estão divididos da seguinte forma:

121.998 dívidas podem ser quitadas por R$ 0,99;

1.793.461 dívidas podem ser quitadas por R$ 10;

11.013.398 dívidas podem ser quitadas ou R$ 50 ou menos;

20.917.959 dívidas podem ser quitadas com até R$ 100.

Para participar do Feirão Limpa Nome, os consumidores devem acessar o site da Serasa ou o aplicativo, além de ligar para o 0800-591-1222. Todavia, ainda há a possibilidade de renegociar a dívida pelo WhatsApp, no número (11) 99575–2096. Com relação as consultas sobre as dívidas, podem ser feitas presencialmente nas agências do Correios, mediante ao pagamento da taxa de R$ 3,60.

Como verificar se estou com o nome sujo?

São três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

SPC Brasil

Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.