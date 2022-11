Gravação com ex-BBB e ex-Fazenda termina com socos e sangue

Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma briga entre o ex-BBB Hadson Nery e o ex-Fazenda Viny Buttel tomou conta da gravação do “Celeiro da Justiça” nesta quarta-feira (9). A confusão terminou com o ex-jogador de futebol sangrando.

Imagens da confusão foram divulgadas nas redes sociais. A briga generalizada foi interrompida com o apoio da segurança da Record TV. Tudo começou após provocações feitas por ambas sub-celebridades.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo uma fonte do colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, os participantes tiveram de ser encaminhados para a emergência devido aos ferimentos. “O Hadbala anda cheio de anéis nos dedos e deu o maior socão no Vini. Ele tinha ido pra cima do Lucas, mas Vini se meteu no meio para defender o amigo e começou a treta”, disse a fonte.

Lucas Maciel, Liziane Gutierrez e o recém-eliminado de ‘A Fazenda 14’, Lucas Santos, marcaram presença na gravação. Assista aos vídeos abaixo:

Sou mais o Hadballa https://t.co/wXu6ad2zyD — Rodrigo (@RodriguinCRF) November 9, 2022

Pouco antes de toda a confusão, Lucas Maciel, apresentador do programa, divulgou uma foto com todos os envolvidos na polêmica. “Chegamos na deepweb”, escreveu ele na legenda da publicação.

