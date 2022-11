Gregório Duvivier estará na abertura do evento

Foto: Divulgação

A Bienal do Livro da Bahia acontece entre os próximos dias 10 e 15 de novembro. Diversos escritores renomados estão cotados para os debates do evento, entre eles, Gregório Duvivier. A participação do autor e humorista acontece no primeiro dia de evento.

Os ingressos para a Bienal podem ser adquiridos on-line através do site do evento, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). A programação acontece entre 9h e 21h na quinta, sexta e segunda. Na terça-feira, haverá atividades entre 10h e 21h.

No sábado e domingo, a programação acontece das 10h às 22h. Toda as atividades estarão dividas entre os três espaços de realização do evento: a Área de Exposição, o Café Literário, a Arena Jovem, o Espaço Infantil e a Praça de Alimentação.

Em sua palestra, Gregório Duvivier falará sobre suas influências literárias e o Brasil que inspirou seu novo livro chamado “Sonetos de Amor e Sacanagem”. Além de escritor, Gregório também é roteirista e um dos sócios-fundadores do programa “Porta dos Fundos”.

Na televisão, ele atuou nas séries “Junto e Misturado” (Globo), “O Fantástico Mundo de Gregório” (Multishow), da qual também foi roteirista. Gregório também participou de “Portátil”, série do Comedy Central que foi indicada ao Emmy Internacional 2017. Além disso, desde 2017, ele comanda a “Greg News com Gregório Duvivier”, série de humor político e opinião.

Junto a ele, estará presente na mesa de debate a escritora soteropolitana Lorena Ribeiro, que será mediadora do painel. Ela é educadora e doutoranda, além de idealizadora do projeto “Passos entre Linhas”, disponível no Instagram e Youtube.

