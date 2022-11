Grendene tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Grendene é conhecida por ser uma fábrica de sonhos e está comprometida com o hoje e o amanhã, ou seja, sempre se preocupando com as próximas gerações e com o planeta como um todo. A companhia está divulgando oportunidades para todo o país, e são diversas áreas de atuação.

Grendene está divulgando vagas de emprego por todo o país

Com a Grendene, é possível crescer de forma exponencial e com muito sucesso na área de atuação dos candidatos. Visando o crescimento da empresa, a companhia está em busca de novos talentos, que desejem integrar a equipe de sucesso desta grande indústria. Confira a lista de vagas da Grendene:

Ajudante de Produção;

Assistente de Compras;

Analista de Marketing e Comunicação;

Auxiliar de Manutenção Patrimonial;

Analista de Novos Negócios;

Assistente de Design Gráfico;

Analista de Inteligência de Mercado;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Analista de Planejamento e Performance Comercial;

Assistente de Linha de Produto;

Analista de Design Gráfico;

Assistente de Planejamento Comercial;

Analista de BI;

Analista de Treinamento de Franquias;

Analista de Inteligência de Planejamento;

Consultor (a) de Negócios de Franquias;

Analista de Negócio de Franquia;

Comprador (a) Corporativo Obras e Benfeitorias;

Assistente de Design Gráfico de Visual e Merchandising;

Assistente de Promoção e Merchandising;

Analista de Gerenciamento de Projetos;

Analista de Trade Marketing;

Analista de Controladoria;

Operador (a) de Caldeira;

Analista de Motion Designer.

Onde realizar o cadastro

Para realizar o cadastro das vagas, os candidatos devem acessar o site 123empregos e preencher a inscrição, com as informações solicitadas.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.