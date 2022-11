Gretchen faz mudança drástica no visual e fica irreconhecível

Foto: Divulgação

A cantora e dançarina Gretchen fez uma mudança drástica no visual. Na sexta-feira (11), ela apresentou o novo look nas redes sociais em um vídeo (veja abaixo) e a postagem chamou atenção dos fãs e seguidores. ‘Tão natural quanto a luz do dia’, disse um seguidor. ‘Eu amo quando ela clareia o cabelo’, relatou uma seguidora da dançarina.

Na prática, Gretchen abandonou os fios morenos e adotou mega hair com fios loiros, cheios de luzes. Na legenda do vídeo, a hair stylist Magaly Castro escreveu: “Nova versão da nossa rainha @mariagretchen , agora morena super iluminada, usamos nossa técnica exclusiva de microcápsulas e nano cápsulas de queratina em toda extensão do cabelo dela, dando assim essa iluminação incrível sem usar nenhum tipo de descoloração no cabelo original. Esse cabelo tem 60 centímetros com 200 gramas de cabelo humano”, disse.

