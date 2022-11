Gretchen rebate ataques da web após posar de biquíni no Catar

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Gretchen virou assunto na web após aparecer tomando sol de biquíni durante passagem pelo Catar, para acompanhar a Copa do Mundo 2022.

Por conta das fotos no local onde não são permitidos trajes do tipo na maioria das praias do país, Gretchen recebeu críticas de internautas e decidiu rebater.

Por meio dos stories do Instagram, ela decidiu responder à altura todas as críticas que recebeu e ainda afirmou conhecer a cultura do país onde está.

“Eu acho que tem certas pessoas que entram no meu Instagram e pensam que eu sou alguma ignorante. Sabe o que essas pessoas não sabem é que eu estudei, fiz faculdade, viajo muito. Conheço a cultura de vários países”, iniciou.

“Teve gente idiota que andou escrevendo no meu post. ‘Olha, cuidado para não ser presa com as roupas que você anda’. Ando sim, com as roupas que você gostaria de andar. Você está achando que eu vou ficar me expondo aqui no Catar? Meu amor, antes de tudo, eu sou uma pessoa que tem estudo que fez faculdade, que conhece cultura, principalmente cultura dos outros países”, disparou Gretchen.

“Aqui, de manhã, como a casa é particular, e tem piscina particular, e praia particular, a gente pode ficar de biquíni, de shorts, aqueles que eu gosto, bem com a polpinha da bunda aparecendo. Até porque o meu marido adora ver. Então a gente fica aqui em casa todos os brasileiros que estão aqui ficam à vontade. Aí quando a gente vai sair, todos nós vamos bem vestidas, inclusive de véu. E quando a gente sai a gente tem lenços de cada cor para as nossas roupas”, disse por fim.

