Gretchen revela estar proibida de beijar marido no Catar: ‘Não pode’

Após chocar a web ao tomar sol de biquíni e rebolar muito nas ruas do Catar, Gretchen falou sobre os costumes do país onde está hospedada para acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

Por conta de questões culturais do Catar, a cantora revelou recentemente que é proibida de abraçar e beijar o próprio marido nas ruas do país. Em entrevista ao Na Telinha, ela falou como se sente em relação ao assunto.

“A gente pode andar de mãos dadas porque somos casados, mas a gente não pode abraçar, nem beijar, trocar carinhos em público”, contou Gretchen.

Porém, apesar das proibições, a cantora garante que não mudou muita coisa na relação dela com o maridão, já que os dois não costumam trocar carícias em público no Brasil.

“De resto, tudo normal, até porque a gente não tem o costume de fazer esse tipo de coisa em público. Então, para nós, foi muito tranquilo”, finalizou Gretchen.

