GREVE dos Caminhoneiros neste fim de semana

Caminhoneiros do Mato Grosso do Sul estão planejando uma greve. A princípio, a frente também conta com um grupo de fazendeiros da região e pode ter um âmbito nacional. A movimentação teve início após o Supremo Tribunal Federal (STF) bloquear contas de 42 empresas e empreendedores do estado.

Os empresários são suspeitos de subsidiar algumas manifestações contra o resultado das eleições em outubro. Ademais, os apoiadores da greve estão instruindo outros manifestantes a resistir durante a manifestação, mesmo se entrarem em choque com as forças armadas que podem tentar impedir o movimento.

Os caminhoneiros estão dispostos a “levar borracha no lombo”. Alguns manifestantes afirmam que a borrachada irá doer menos que ver seus filhos passando fome. Todavia, eles esperam parar as rodovias usando alguns artifícios, como uma plantadeira ou um subsolador de fazendeiros que possuem terreno perto da manifestação.

Muitos grevistas estão dispostos a brigar com qualquer pessoa que possa atrapalhar a manifestação, como o exército ou a marinha. Aliás, alguns afirmam que poderão brigar realmente com as forças armadas. Um dos caminhoneiros ressaltou que motoristas e comerciantes devem se proteger durante a manifestação.

Manifestação

Um outro homem, participante do movimento dos caminhoneiros disse que os grevistas devem derramar aterro em pontes com o objetivo de fechar as estradas. Analogamente, um outro grevista sugeriu a abertura de um buraco na pista para que ninguém passe no lugar, impedindo o acesso à estrada.

A greve dos caminhoneiros está programada para acontecer em todo o Brasil, a partir das 12 horas desta sexta-feira. Desse modo, muitos grevistas contaram com as redes sociais para chamar as pessoas para a manifestação, em busca de impedir o acesso à rodovia.

Os grevistas estão dispostos a mandar motoristas encostarem em pátio de posto de gasolina perto da rodovia, em uma garagem, ou qualquer outro lugar. Em síntese, eles querem “trancar tudo”, jogar várias cargas de terra em cima da estrada, em busca de realizar uma paralisação e reivindicar seus direitos.

Os grevistas esperam que a manifestação atinja todo o país. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, um caminhoneiro chama outras pessoas para aderirem à greve. Ele afirma que todos os caminhões do Brasil irão parar, que o povo está do seu lado, e que sua decisão é suprema.

Causas da paralisação

O movimento de greve dos caminhoneiros e empresários foi organizado para que haja um protesto relacionado ao resultado das eleições de 2022, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva obteve 50,9% dos votos. Ela tem sido chamada de “paralisação dos caminhoneiros”. Muitos consideram o movimento antidemocrático e teve seu início no final de outubro por eleitores de Jair Bolsonaro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem procurado conter as manifestações e desobstruir as vias públicas com a ajuda da Polícia Federal, no início de novembro. Entretanto, ontem (17/11), caminhoneiros de todo o país buscaram organizar uma nova manifestação para esta sexta-feira.

No início do mês os grevistas começaram a fechar as rodovias de todo o Brasil, por conta do resultado das eleições em outubro e da definição do novo presidente eleito, que tomará posse em 2023. O estado de Santa Catarina apresentou o maior número de manifestantes bloqueando as suas rodovias.

A região possui uma grande concentração de bolsonaristas, onde o atual presidente obteve cerca de 69,27% do eleitorado. No início de novembro, o STF colocou a paralisação dos caminhoneiros em pauta e obteve a maioria favorável ao término das manifestações e à liberação das rodovias.

Decisão do STF

O ministro do STF, Alexandre de Moraes afirmou que pode multar os caminhoneiros participantes da greve se recusarem a terminar a paralisação, e a desbloquear as rodovias. De acordo com ele, se for preciso, serão enviados mandados de prisão por parte da Polícia Militar para os envolvidos.

Dessa maneira, os comentários a respeito da greve de hoje estão se popularizando com muitas pessoas apoiando a manifestação. Muitos grevistas estão utilizando o aplicativo Telegram para chamar as pessoas para aderirem à greve. Outras têm utilizado a internet para atacar o ministro do STF.

Outras pessoas têm publicado informações sem fundamentos a respeito do que está realmente acontecendo, sobre a paralisação dos caminhoneiros. Como o STF conteve a greve no início, a nova manifestação dos caminhoneiros pode acontecer, mas possivelmente não terá uma grande abrangência no cenário nacional.