O Grupo Bauminas é especializado em nutrição vegetal e saneamento. É composta por 5 empresas que trabalham de forma integrada. São elas: Bauminas Agro, Bauminas Hidroazul, Bauminas Água, Bauminas Mineração e Bauminas Log. Hoje a empresa está em busca de novos profissionais para fazer parte da equipe. Confira, a seguir.

Grupo BAUMINAS tem NOVOS empregos pelo Brasil

O Grupo Bauminas já está no mercado de trabalho há mais de 50 anos e cresce cada dia mais. Hoje a empresa possui 14 unidades fabris, 2 escritórios administrativos e 3 mineração. O foco principal da Bauminas é o bem-estar das famílias brasileiras, através da água tratada e alimentos de qualidade.

O grupo oferece aos seus colaboradores um salário que compactua com o mercado de trabalho e vários outros benefícios. Com o seu grande crescimento, a empresa procura por profissionais qualificados que queiram inovar ainda mais as atividades da companhia. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Analista de Logística – Luziânia/GO;

Supervisor de Produção – Camaçari/BA;

Eletromecânico – Rio Claro/SP;

Auxiliar de Produção – Rio Claro/SP;

Assistente Técnico Jr (Químico)- Eunápolis/BA e Remoto;

Analista de Patrimônio Sênior – Cataguases/MG;

Motorista Carreteiro – Nova Lima/MG;

Assistente administrativo – Camaçari/BA;

Analista de processos laboratoriais Pleno – Camaçari/BA;

Mecânico de Manutenção – Simões Filho/BA;

Motorista de Tricô – Nova Lima/MG;

Executivo de Vendas Sr – Campinas/SP e Remoto

Veja também: McDonalds abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos. Logo depois é só seguir as orientações e enviar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.