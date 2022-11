Grupo de bolsonaristas faz protesto na Mouraria, em Salvador

Foto: Reprodução

Um grupo de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu na Mouraria, no centro de Salvador, para fazer um protesto contra o resultado das eleições, que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do Brasil.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o grupo diz que não irá “aceitar que eles nos represente”, em referência ao presidente eleito. Um dos manifestantes afirma que seguirão no local pelo tempo que for necessário e pedem mantimentos, como água, alimentos e barraca de camping.

Os manifestantes, vestidos de verde e amarelo, entoavam palavras de ordem contra o PT e músicas que afirmam que “nossa bandeira jamais será vermelha”.

Desde a segunda-feira (31), um dia após o resultado das eleições gerais, grupos de bolsonaristas estão fazendo manifestações e bloqueios pelo país.

Caminheiros bloquearam rodovias de todas as regiões do país. Na Bahia, inicialmente, os bloqueios começaram na BR-101, na altura dos municípios de Teixeira de Freitas e Itabela, no sul da Bahia. Segundo a corporação, os km 744 e 875 estão com os dois sentidos interrompidos.

