Grupo de dança Odundê é homenageado em exposição na Ufba

Entre os dias 16 e 18, o projeto “Memórias Coreográficas: Ciclo Odundê 2022”, exibe um levantamento feito pelo Memorial de Dança da Ufba sobre o grupo Odundê, no hall de entrada do Teatro Experimental da Escola de Dança. O evento é gratuito, aberto ao público da instituição e aos interessados.

Criado em 1981, o grupo Odundê tinha a proposta de articular aspectos da cultura negra na Bahia com a dança e com o ambiente da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, tendo produzido trabalhos até os anos 2000.

A realização do “Ciclo Odundê” marca também a celebração do 66º aniversário da Escola de Dança da Ufba no ano de 2022. A programação conta com uma Abertura Cênica, Exposição e Rodas de Conversas.

A estratégia metodológica do evento, incluindo o desenho da programação, conta com a colaboração de pessoas integrantes do Odundê: Conceição Castro, Edsoleda Santos, Tânia Bispo, Neuza Saadi, Sueli Ramos, Edileuza Santos, Monica Millet e Tião Oliveira, e ex integrantes do Grupo com seus testemunhos.

Afro diaspóricos

O Odundê emergiu de uma visão crítica sobre o currículo da Escola de Dança da UFBA e suas abordagens didático-pedagógicas. Em um movimento de trocas entre estudantes e a professora e pesquisadora Conceição Castro foi desenvolvida a pesquisa Estudos do Movimento da Dança Afro-Brasileira, de autoria da professora, que resultou no espetáculo “Odundê” que nomeou o grupo e reverberou em outras criações.

O grupo atuou nos anos 80, modificando e disseminado a dança de referências afro diaspóricas em Salvador, tendo o corpo e as questões da mulher negra na centralidade de suas criações, que buscavam uma perspectiva intercultural, não hegemônica.

SERVIÇO:

Memórias Coreográficas: Ciclo Odundê2022

Quando: de 16 a 18 de novembro (de quarta a sexta-feira)

Onde: Escola de Dança da UFBA – Campus Ondina

Horário: diversos (programação abaixo)

Ingresso: Gratuito, para público interessado

PROGRAMAÇÃO ATIVIDADES:

Ação Cênica: recriações coreográficas de vestígios dos espetáculos Odundê e Marongé pelo próprio grupo.

Participação: Conceição Castro, Sueli Ramos, Tânia Bispo; Edileuza Santos, Tião

Oliveira, Mônica Millet. Convidados: Gilberto Santiago e Lucas de Gal

Dia: 17 de novembro

Horário: 19h

Local: Teatro Experimental – Escola de Dança da UFBA

Abertura da Exposição Ciclo Odundê – 10 anos

Dia: 17 de novembro

Horário: 16 de novembro

Local: Átrio da Escola de Dança da UFBA (hall de entrada)

Rodas de conversas

Participação: Conceição Castro, Tania Bispo, Sueli Ramos, Edileuza Santos, Neuza

Saad, Monica Millet, Tião Oliveira e Edsoleda Santos.

Mediação: Clécia Queiroz e Margarida Seixas (Meg)

Dia 16 de novembro

Hora: 9h45 as 11h45

Local: Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA

Dia 18 de novembro

Hora: 18h30 as 11h45

Local: Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA

