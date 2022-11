Grupo Elfa are vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Elfa, faz parte da Pátria Investimentos, e é considerado um grande nome, com mais de 30 anos na área de saúde no Brasil, contando com especialistas e talentos únicos e inovadores. O Grupo Elfa está ampliando seu time e busca novos colaboradores que queiram somar a esta grande equipe.

Grupo Elfa está divulgando vagas de emprego no Brasil

O Grupo Elfa, é uma rede Médico-Hospitalar de qualidade e que distribui medicamentos de alta complexidade, melhorando a qualidade de vida e a saúde de muitos brasileiros.

O Grupo Elfa está em busca de novos talentos, que desejem estar em um ambiente que agrega valor e está sempre aberto a todos, com inclusão e diversidade, além de proporcionar grandes tratamentos.

Acesse as vagas a seguir:

Estagiário de TI;

Analista de Projetos – TI;

Especialista Fiscal;

Product Owner (Coordenador);

Coordenador de Vendas Internas;

Especialista em Cloud;

Analista de Compras;

Dermoconsultora;

Analista de TI TOTVS;

Coordenador Logística;

Especialista em Nível de Serviço NE;

Promotor de Merchandising;

Líder de Transportes;

Consultor Técnico OPME;

Especialista de Projetos;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Analista de Infraestrutura TI;

Especialista de Pricing;

Consultor Técnico;

Gerente de E-commerce;

Consultor Comercial PL;

Especialista de Dados;

Analista de Departamento Pessoal;

Vendedor Interno;

Designer Gráfico;

Motorista;

Analista de Qualidade – Qualificação Térmica;

Especialista UX UI;

Analista de Suporte Pleno.

Onde se cadastrar

Para efetuar o cadastro, o candidato deve acessar o site 123empregos e realizar a inscrição na vaga que se alinhe às suas experiências e conhecimento, enviando os dados para a empresa após preenchimento.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.