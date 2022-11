Grupo GNC inaugura concessionária Chevrolet no Shopping Barra

Foto: Divulgação

O Grupo GNC vai ampliar a rede de concessionárias da marca Chevrolet em Salvador. Até o dia 30 de novembro está prevista a inauguração da Grande Bahia Sul, no piso L1 do Shopping Barra.

Com padrão premium e 133 metros quadrados, a nova loja traz como novidade o conceito de concessionária digital, que usa a tecnologia para agilizar o atendimento ao cliente e melhorar a experiência de compra.

Outro destaque é que a Grande Bahia Sul será a primeira concessionária de veículos novos a ser instalada dentro de um shopping center. O espaço terá showroom para carros, lounge, espaço café e vitrine de acessórios.

“Nossa visão de futuro é focada na experiência do consumidor, com a meta de tornar a jornada do cliente menos repetitiva, menos burocrática e mais digital. Estamos ampliando a rede Chevrolet em Salvador e não por acaso escolhemos um shopping. Queremos estar mais perto do cliente”, afirma o CEO do Grupo GNC, Gercino Coelho Filho.

Na Grande Bahia Sul, o cliente poderá ainda consultar o estoque de novos carros através do Market Place no site da www.chevrolet.com.br e seminovos por meio do portal do grupo www.gncseminovos.com.br, além de agendar serviços de oficina.

A equipe da nova loja tem padrão de excelência no atendimento e foi treinada para utilizar ferramentas que facilitem a vida do cliente. Até a avaliação inicial do seminovo pode ser feita por um sistema online.

