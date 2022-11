O grupo Mantiqueira é um dos maiores produtores de fertilizantes derivados de aves do Brasil. A empresa está presente no mercado de trabalho há mais de três décadas e é líder no ramo de avicultura na América do Sul. Hoje, o grupo Mantiqueira está anunciando novas oportunidades de trabalho pelo país. Confira.

Grupo Mantiqueira abre EMPREGOS pelo Brasil

O Grupo Mantiqueira deu início em suas atividades no ano de 1980 e atualmente a empresa faz parte do ranking entre as melhores para se trabalhar no estado de Minas Gerais. A companhia produz mais de 3 bilhões de ovos todos os anos e garante qualidade em seus produtos.

Por trás de todo esse crescimento, o grupo Mantiqueira atua com uma equipe altamente qualificada e treinada de profissionais talentosos e responsáveis. O principal objetivo da companhia é oferecer de forma sustentável aos seus clientes e parceiros alimentos saudáveis e de alta qualidade, sempre respeitando o meio ambiente. Confira, a seguir, as oportunidades que a empresa disponibilizou.

Ajudante de Motorista – São Paulo;

Eletromecânico – Mato Grosso;

Atendente de Loja – São Paulo;

Motorista – São Paulo;

Auxiliar de Produção – Cabrália Paulista;

Vendedor – São Paulo;

Auxiliar Geral – São Paulo;

Motorista Carreteiro – Primavera do Leste/MT;

Auxiliar de Recebimento – São Paulo;

Supervisor Comercial – São Paulo;

Promotor de Vendas – Bela Vista/SP;

Auxiliar Operacional de Fábrica.

Veja também: Americanas abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para obter mais informações referentes às vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções disponíveis, para enviar um currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos processos seletivos de grandes empresas pelo 123empregos!