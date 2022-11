Guarda Municipal de Americana – SP promove Concurso público com 36 vagas

Em São Paulo, a Guarda Municipal de Americana (GAMA) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Guarda Civil Municipal (Masculino) (24 vagas); Psicólogo; Ajudante Geral (2 vagas); Cozinheiro (4 vagas); Escriturário (3 vagas); Guarda Civil Municipal (Feminino) (3 vagas). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.751,53 a R$ 4.172,66 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Avança SP. O valor da inscrição oscila entre R$ 47,00 a R$ 79,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de informatica e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AJUDANTE GERAL: Desenvolver atividades diversificadas, como auxiliar os outros profissionais; desenvolver atividades que exijam esforço físico; prestar serviços auxiliares em quaisquer setores da autarquia municipal, dispondo-se a adquirir conhecimentos da sua área de atuação; entre outras atividades.

COZINHEIRO: Receber os gêneros alimentícios, verificando sua qualidade, quantidade e conferindo a nota fiscal; armazenar adequadamente os alimentos (geladeira, freezer, dispensa etc.); executar o cardápio previamente estabelecido; preparar a merenda matinal, leite, chocolate, pão com manteiga, café, etc.; entre outras atividades.

ESCRITURÁRIO: Receber, registrar, apostilar, classificar, montar processo, controlar a distribuição de papéis, documentos, processos e correspondências; organizar e manter atualizados arquivos, fichários e documentos relacionados às atividades desenvolvidas; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022