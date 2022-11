Guarda municipal é preso suspeito de estupro de vulnerável

Foto: Divulgação / Ascom PC

Um guarda municipal foi preso suspeito do crime de estupro de vulnerável na quarta-feira (9) em Esplanada, cidade a cerca de 170km de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito foi encontrado em sua casa.

De acordo com o titular da Delegacia Territoral de Esplanada, delegado João Paulo Gomes do Nascimento, foram apreendidos com o suspeito uma faca e um celular.

“O celular era usado pelo suspeito para conversar com a vítima, bem como mandar e receber fotos e vídeos pornográficos. A faca apreendida era utilizada por ele para ameaçar a vítima”, disse o delegado.

Uma guia de perícia e extração de informações do celular do suspeito já foram expedidas. Além disso, o homem já passou pelo exame de de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

