GuarujáPrev (SP) abre concurso público para técnico e analista; salários até R$ 13,7 mil

A Guarujá Previdência (GuarujáPrev), no litoral do estado de São Paulo, abrirá dentro de poucos dias as inscrições para concurso público em regime estatuário que visa o preenchimento de 12 vagas.

As oportunidades são para candidatos de nível médio/técnico e superior.

Os salários oferecidos pela GuarujáPrev – SP varia entre R$ 3.732,00 a R$ 13.705,50.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto IBAM.

Vagas GuarujáPrev – SP

A Guarujá Previdência (GuarujáPrev) oferece, ao todo, 12 vagas divididas nas seguintes áreas de conhecimento, conforme segue abaixo:

Nível médio/técnico

Técnico Previdenciário Administrador – 2 vagas;

Técnico Previdenciário de Suporte – 1 vaga.

Nível superior

Analista Previdenciário Administrador – 2 vagas;

Analista Previdenciário Atuário – 1 vaga;

Analista Previdenciário Benefício – 2 vagas;

Analista Previdenciário Contabilista – 1 vaga;

Analista Previdenciário Economista – 1 vaga;

Analista Previdenciário de Serviço Social – 1 vaga;

Procurador Previdenciário – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível médio/técnico e superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário varia entre R$ 3.732,00 a R$ 13.705,50 para uma jornada de trabalho entre 30 a 40 horas semanais.

Inscrições GuarujáPrev – SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas da GuarujáPrev – SP devem realizar a inscrição entre os dias 28 de novembro de 2022 a 05 de janeiro de 2023, diretamente pelo site do IBAM.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 74,00 a R$ 92,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do IBAM entre os dias 28 e 29 de novembro de 2022 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo GuarujáPrev – SP

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Técnico Previdenciário

Executar serviços gerais administrativos, exercendo trabalhos de digitação e cálculos, efetuando controle de arquivos e fichários e outras tarefas que dependam de interpretar e aplicar leis, normas e regulamentos;

Efetuar a manutenção técnica corretiva e preventiva em computadores, demais equipamentos, componentes e periféricos de informática, assim como acompanhar e fiscalizar trabalhos correlatos efetuados por terceiros.

Analista Previdenciário

Planejar, organizar, controlar, administrar e assessorar nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras relacionadas com as atividades da Autarquia;

Realizar serviços de assessoramento à gestão atuarial da Guarujá Previdência;

Instruir os processos de concessão de benefícios previdenciários, manifestando-se tecnicamente sobre o assunto;

Auxiliar na preparação de informações e documentos relativos à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e preparação e envio de toda a documentação exigida pelo Ministério da Previdência Social relativa a rotina de gestão do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;

Analisar dados relativos às políticas econômicas, financeiras, orçamentária, comercial, cambial, de crédito e outras, visando orientar os órgãos competentes da Autarquia na aplicação dos recursos previdenciários de acordo com a legislação em vigor;

Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços Sociais prestados pela GUARUJÁ PREVIDÊNCIA e aos seus servidores, aposentados e pensionistas.

Procurador Previdenciário

Executar serviços de consultoria jurídica, zelando pelo controle da legalidade dos atos da Autarquia, pela defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos de sua administração e na execução em caráter de exclusividade, da dívida ativa de natureza tributária e não tributária ou outros créditos que se avalie de direito da GUARUJÁ PREVIDÊNCIA;

Representar a GUARUJÁ PREVIDÊNCIA em juízo ou fora dele independente de outorga ou procuração nas ações que este for autor, réu, assistente oponente ou interveniente.

Etapas concurso GuarujáPrev – SP

O concurso público da GuarujáPrev – SP contará com duas provas: objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 12 de fevereiro de 2023, avaliará o candidato por meio de 40 questões de múltipla escolha, dividida entre questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso.