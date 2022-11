Guia Completo para Acessar o Portal ASU 2023

My ASU é um portal para os alunos da Arizona State University. Ele contém todas as informações sobre sua matrícula, suas informações financeiras e de conta, e-mail da ASU, software, anúncios universitários e muito mais informações. Você também pode obter muitas informações e alguns links rápidos para o calendário acadêmico, bibliotecas, serviços de carreira, tutoria e suporte. Então, como acessar o My Asu? Neste artigo, discutiremos como você pode acessar o portal de login My ASU.

Faça login na minha conta ASU 2023

Para fazer login na sua conta My ASU, você pode seguir as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, visite o site oficial do My ASU clicando neste link .

Aqui, insira sua ID de usuário e senha do Azurita.

Agora, clique no Entrar botão para acessar sua conta My ASU.

Na página de login, você também poderá recuperar sua senha e seu ID de usuário, caso tenha perdido.

Como ativar minha conta ASU | MyAsu

Agora, se você precisar acessar essa conta, primeiro deve ativar sua conta ASU se for um novo aluno da Arizona State University. Você precisa do seu ID de usuário do Azurita e também do código de ativação. Você pode acessar o código de ativação em seu e-mail. O e-mail será enviado a você pela ASU e você poderá usá-lo para ativar sua conta.

Vá para o portal My ASU e clique em Ativar opção.

opção. Aqui, você será solicitado a inserir o código de ativação que recebeu em seu e-mail.

Feito isso, clique em Enviar Para ativar sua conta.

Depois de acessar o painel My ASU, você terá acesso às seguintes seções, que você achará úteis-

Finanças- A partir desta seção, você pode acessar os prêmios de ajuda financeira, inscrever-se nos depósitos diretos e conceder acesso ao My ASU Parent Guest.

Status do meu aplicativo – Esta seção permite que você veja seu status principal e de residência. Você também poderá verificar se sua conta ASU possui as pontuações mais recentes do ACT ou SAT.

E-mail- Isso permitirá que você verifique seu e-mail ASU. Você precisará desta seção para acessar a notificação recebida em seu e-mail da ASU.

Devil2Devil- Você pode se conectar com outros alunos de Sun Devils. Você pode fazer novos amigos, participar das comunidades e fazer perguntas sobre seu primeiro ano.

Calendário Acadêmico da ASU- O Calendário Acadêmico da ASU tem todas as datas acadêmicas importantes, o registro das aulas, as sessões de verão e as férias acadêmicas.

Anúncios- Todas as atualizações e notícias relacionadas à ASU são postadas aqui.

Resultados dos testes- Você pode ver o quão bem você marcou em seus testes ou exames. Você pode visualizar seus resultados de colocação ACT, SAT, AP e matemática.

Status de residência- Você terá que verificar seu endereço durante sua admissão e poderá verificá-lo na guia Status de residência.

Minhas aulas- A partir daqui, você encontrará o cronograma do semestre, todos os livros necessários e as notas.

Perfil- A partir daqui, você também pode atualizar todas as suas informações pessoais. Você pode editar seu endereço de e-mail, endereço de correspondência, número de telefone e outros detalhes.

Tarefas prioritárias – Isso lista todas as suas tarefas prioritárias. Por exemplo, taxas de depósito, continuação da inscrição e outras estão listadas aqui.

Meus programas – A partir daqui, você poderá acompanhar seu progresso em direção ao seu curso.

Equipe de Apoio Acadêmico – Você poderá entrar em contato com seu orientador a partir desta seção em caso de problemas,

Minha faculdade – Esta seção exibe as notícias e eventos da sua faculdade.

Registre-se para aulas usando meu ASU

Se você deseja se registrar para suas aulas usando o My ASU, siga as etapas fornecidas-

Em primeiro lugar, faça login em Minha ASU conta.

Clique no Minhas aulas opção e selecione o semestre para o qual deseja adicionar a turma.

Agora, clique em Cadastro e depois Adicionar/carrinho de compras opção.

Você pode pesquisar a turma digitando o número da turma e clicando em Próximo para seguir em frente.

Agora, você deve adicionar uma classe ao seu carrinho de compras; escolha todas as preferências disponíveis e clique no verde Adicionar ao carrinho botão.

Agora, clique no Matricular botão para avançar com a inscrição e confirmar clicando em Sim.

Agora, você pode revisar o resultado, e então você tem que clicar no botão Ver minhas aulas botão para ver o resultado.

Trocar uma classe

Se você quiser trocar uma aula pelo portal My ASU, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Faça login no portal My ASU primeiro.

Debaixo de Minhas aulas guia, selecione o semestre que deseja trocar de turma.

Agora, clique em Cadastro e depois clique em Troca.

Você pode selecionar na agenda a aula que deseja trocar. Agora, digite o número da turma que você deseja adicionar.

Feito isso, clique em Próximo para trocar de classe.

Retirar-se de um curso ou universidade

Se você deseja desistir do curso ou da universidade, pode fazê-lo no portal My ASU. No entanto, antes de continuar com o processo de retirada, você deve entrar em contato com sua universidade para saber sobre os prazos de retirada, políticas de reembolso e outros detalhes. Para continuar com o processo de retirada, siga as etapas abaixo-

Debaixo de Minhas aulas seção, selecione seu semestre.

Agora, clique no Cadastro processo e depois Retirar/Retirar.

Selecione as classes que você deseja descartar. Selecione todas as caixas para se retirar da Universidade.

Feito isso, clique no botão Próximo opção e siga as instruções na tela para continuar.

Conclusão

Aqui, neste artigo, fornecemos um guia detalhado e informações sobre o My ASU. Você obterá tudo relacionado à plataforma My ASU neste guia. Discutimos o processo completo para fazer login em sua conta, registrar-se para a aula, trocar de aula, bem como abandonar as aulas ou a Universidade.

