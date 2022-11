Guia Completo para Uconn HuskyCT

HuskyCT significa Husky Course Tools. É um sistema Blackboard Learning para a Universidade de Connecticut. Usando o LMS, todos podem acessar vários recursos eletrônicos educacionais, incluindo alunos, professores, administradores, funcionários, bolsistas, profissionais de saúde comunitários afiliados e residentes. Este portal é necessário se você estiver matriculado na Universidade de Connecticut ou estiver trabalhando lá.

No entanto, este artigo irá guiá-lo se você estiver enfrentando problemas ao fazer login no portal HuskyCT. Este é o guia completo para ajudá-lo a fazer login no portal HuskyCT.

Entrar no Husky CT | Conecte-se

Se você está matriculado na Universidade de Connecticut e deseja fazer login no portal HuskyCT, siga as etapas abaixo

Visite o site oficial do HuskyCT clicando neste link .

Agora, clique no Conecte-se botão.

Você será direcionado para o UConn Single Sign-On página.

Aqui, insira seu UConn NetID e seu Senha.

Feito isso, clique no Conecte-se botão para entrar em sua conta.

Redefinir senha

Se você esqueceu sua senha, você tem a opção de redefinir sua senha aqui. Para isso, siga os passos abaixo-

Clique neste link para ir para o portal HuskyCT.

Aqui, clique no Conecte-se botão.

Agora, na página seguinte, clique em Esqueceu a senha opção.

Ser-lhe-á pedido que introduza o seu NetID e a data de nascimento. Feito isso, clique em Continuar.

Agora siga as instruções na tela para redefinir sua senha.

Benefícios do Uconn NetID

Usando seu UConn NetID, você pode obter muitas informações sobre serviços de computação na Universidade de Connecticut. Além disso, você pode obter links para todos os ReALMs encontrados no HuskyCT no link Materiais Curriculares. Você obterá todas as informações do syllabus, bem como qualquer módulo ou recurso de sessão.

Como acessar o HuskyCT através do seu dispositivo móvel?

Você pode acessar o HuskyCT em seu dispositivo móvel usando o aplicativo móvel mais recente da Blackboard. Você pode baixar este aplicativo facilmente e também instalá-lo gratuitamente. Depois de instalar o aplicativo Blackboard em seu dispositivo, você poderá fazer login usando suas credenciais e terá acesso ao portal em seu celular. O aplicativo móvel tem vários recursos, incluindo-

Fluxo de atividades

Agora você pode visualizar, concluir e enviar tarefas, questionários e testes no prazo.

Acessando notas em tempo real

Participe das discussões

Acesso ao recurso de colaboração do Blackboard

Suporte ao cliente

A HuskyCT tem suporte técnico para os alunos disponível 24 horas por dia e sete dias por semana. Você pode obter suporte técnico ligando para 1 – 855 – 308 – 561. A equipe de suporte técnico o ajudará com problemas como fazer login em sua conta, o site não carregar, credenciais inválidas etc.

Conclusão

Isso é tudo sobre a plataforma HuskyCT. Este foi o guia completo para a plataforma Uconn HuskyCT. Seguindo os passos acima, você pode usar a plataforma HuskyCT. Além disso, discutimos como você pode redefinir sua senha e usar o aplicativo em seu telefone.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando meus cursos estarão disponíveis no HuskyCT?

Vários cursos estão disponíveis no HuskyCT e sua disponibilidade varia. Você receberá a maioria dos cursos até a data da primeira aula. Se, após sua primeira reunião, algum dos cursos estiver listado como Indisponívelvocê pode denunciá-lo ao instrutor ou ao diretor.

E se um curso no qual me matriculei não estiver disponível no HuskyCT?

Você receberá todos os cursos para os quais se inscreveu na plataforma. Mas se o curso em que você está matriculado oficialmente não começou com a data de início do semestre, você deve informar ao instrutor. Quando você se inscreve em um curso, geralmente leva 24 horas para o LMS receber uma notificação sobre sua inscrição.

Posso reenviar a tarefa se tiver enviado a errada?

Você não pode enviar o teste novamente sem a permissão do instrutor porque o número de tentativas permitidas para uma tarefa é definido pelo instrutor. Você ainda terá que entrar em contato com seu instrutor nesse caso.

Existe um aplicativo HuskyCT no celular?

Sim, você pode baixar o aplicativo Blackboard em seu celular e fazer login usando suas credenciais. Você terá acesso ao portal HuskyCT no seu celular à vontade.

E se eu tiver perdido minha senha do Portal?

O HuskyCT permite redefinir sua senha mesmo que você a tenha perdido. Você pode seguir o guia acima para redefinir a senha perdida.

GUIAS RELACIONADOS: