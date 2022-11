Gusttavo Lima chama atenção com volume em foto de sunga

Foto: Reprodução/ Instagram

De folga em Miami após ter shows cancelados no Brasil devido as manifestações antidemocráticas nas estradas, Gusttavo Lima chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um registro curtindo um dia de sol na praia.

O click em questão deixou em evidência as partes íntimas do ‘Embaixador’ e foi motivo de piada entre os famosos nos comentários da postagem.

Alguns cantores sertanejos não aliviaram para o artista e fizeram da foto de Gusttavo um verdadeiro bloco de notas de piadas. “Olhaaaaa olhaaaa o Carro do ovo passando na sua porta”, escreveu o cantor Matheus, da dupla com Kauan.

Já o cantor Marcos, da dupla com Belutti, fez uma brincadeira com o artista sobre o posicionamento político. “Cê não era de direita? Tá parecendo esquerda”, comentou.

Foto: Reprodução/ Instagram

A foto foi motivo de piada para Rodrigo, da dupla com George, e para o influenciador Gustavo Tubarão. “De saco cheio do Brasil né cumpadi! Entendo”, disse o cantor. “Tava jogando sinuca”, questionou o blogueiro.

Parceiro de Gusttavo Lima na música e nos negócios, o cantor Leonardo também entrou na brincadeira. “A caxumba tá diferente”, escreveu o intérprete de ‘Cumade e Cumpade’.

A esposa do artista também não deixou de fazer um comentário. Diferente dos amigos que fizeram piada, Andressa Suita brincou com o artista de outra forma: “Tirando a paz do meu retiro espiritual… Vai ter volta pai”, escreveu.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.