Gusttavo Lima tem show cancelado por bloqueio de estradas

Foto: Augusto Albuquerque

O bloqueio das estradas feito por caminhoneiros, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitam o resultado das urnas, foi prejudicial para o cantor Gusttavo Lima, que fez coro para campanha do militar durante o segundo turno.

O ‘Embaixador’ teve um show cancelado na cidade de Canaã dos Carajás, no interior do Pará, na última terça-feira (1) por dificuldade de chegar ao local.

Por meio do Instagram, a empresa que gerencia a carreira do sertanejo informou o cancelamento da apresentação em virtude do bloqueio das rodovias.

“A BALADA MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES, escritório do cantor GUSTTAVO LIMA, comunica o cancelamento do show artístico que seria realizado na data de hoje (01/11/2022) na cidade de Canaã dos Carajás (PA). A decisão foi tomada em virtude das paralizações que ocorrem nas rodovias que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para execução da apresentação.”

Diferente do cantor Leonardo, que informou uma nova data para a apresentação de seu show, adiado pelo mesmo motivo, a empresa do sertanejo não indicou uma nova data para o show.

“Informamos que, até o momento, não temos informações sobre eventual remarcação dessa apresentação. Contamos com a compreensão de todos.”

