‘Há 1 ano tivemos a pior notícia’, diz mãe de Henrique Bahia

Foto: Reprodução/Instagram

O produtor Henrique Ribeiro, ou Henrique Bahia como gostava de ser chamado, foi lembrado com carinho por familiares e amigos durante uma missa realizada em Salvador no final da tarde deste sábado (5), dia em que a tragédia de avião que matou ele, a cantora Marília Mendonça e outras três pessoas completou um ano.

Antes da cerimônia, a mãe do baiano, Mariza Ribeiro, fez uma homenagem para ele nas redes sociais. “Há 1 ano tivemos a pior notícia que uma família poderia ter”, escreveu ela em um trecho. “Te amaremos eternamente”, disse em outra parte. O clima de saudade foi o mesmo durante a missa.

Foto: Reprodução/Instagram

Em contato com o iBahia, um primo de Henrique, o jornalista Nestor Mendes Junior, contou que, além dos pais e da irmã do produtor, outros parentes e amigos estavam presentes. O filho do baiano, que mora em um cidade do interior de Minas Gerais com a mãe, no entanto, não pôde participar da cerimônia.

Presidida pelo padre Jonathan de Jesus, a missa foi realizada no Santuário Mãe Rainha, localizado no bairro do Stiep. Durante o encontro, uma frase que era muito falada por Henrique foi lembrada: “Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida”.

Foto: Reprodução/Instagram

Ainda segundo o primo do produtor, o padre ainda disse que Henrique foi um santo, mesmo sem ter sido canonizado, porque amou o que fez e espelhou a vida dele na obra de Deus.

“Foi emocionante, cheia de saudades de Henrique. A homilia foi lida pelo Padre Jonathan, em louvor dos santos católicos e lembrando que Deus quer um santo em todo o ser humano. E que para ser santo tem que ser hoje e não voltando ao passado ou pensando no futuro”, disse o primo de Henrique.

Henrique Bahia

Foto: Reprodução/Instagram

Henrique Bahia tinha 32 anos quando morreu. Ele trabalhava com Marília Mendonça há seis. Além de produtor geral da artista, era amigo. Os dois viajavam muito juntos. No dia 5 de novembro de 2021, eles estavam juntos no avião que caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

A frase lembrada pela família na missa de um ano da morte do produtor foi postada por ele dias antes do acidente. Na época, o baiano celebrava o retorno ao trabalho após o período mais crítico da pandemia.

Henrique nasceu em Salvador, mas morava em Goiânia há mais de dez anos. Em Goiás, ele se tornou produtor do sertanejo Cristiano Araújo, que morreu após um acidente de carro em 2015. No dia do acidente, inclusive, Henrique acompanhava o sertanejo, porém viajou no ônibus com a banda.

Como a maioria dos baianos, Henrique tinha amor por um dos times de futebol do estado. No caso dele, era o Vitória. O produtor chegou a dar uma camisa do time para Marília. Na época da morte do produtor, o Vitória chegou a emitir uma nota de pesar. O governador da Bahia, Rui Costa, também se posicionou e se sensibilizou com a família.

Os outros três mortos no acidente foram o tio e assessor da cantora Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto do avião, Geraldo Medeiros, e o copiloto, Tarciso Viana.

