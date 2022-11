Habibs abre EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

O Grupo Habibs é um dos maiores grupos de fast-food do país. Através da satisfação e da excelência no serviço, a companhia entrega leveza, atenção e carinho em todas as situações para os consumidores.

Habibs abre oportunidades de emprego pelo Brasil

A Habibs é uma rede especializada em fast-food. Essa companhia nasceu com o objetivo de entregar maior satisfação e excelência na sua área de atuação, chegando na mesa de milhares de consumidores diariamente.

Com um ambiente de trabalho inspirador, a empresa fornece produtos de alta qualidade para o setor. Para continuar exercendo suas atividades prezando pela experiência dos clientes, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira, a seguir:

Agile Master – Barueri / SP;

Analista de Atração e Seleção – Barueri / SP;

Analista Financeiro de Negócios – Barueri / SP;

Auxiliar de Expedição – Itapevi / SP;

Supervisor de Vendas – Curitiba / PR;

Analista de Comunicação – São Paulo;

Analista de Sistemas – Itapevi / SP;

Analista de Trade Marketing – Barueri / SP e Trabalho Remoto;

Estágio em Administração – Monte Alto / SP;

Pizzaiolo – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Logística – Manaus / AM;

Lavanderia – Itapevi / SP;

Administrador – Rio de Janeiro / RJ.

Veja também: Grupo BAUMINAS abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Habibs acredita que a motivação e a inspiração são essenciais para entregar bons resultados para o mercado. Por esse motivo, a companhia preza por essas qualidades em seus profissionais.

Com um ambiente de trabalho inclusivo e inovador, novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela marca. Quer fazer parte dessa seleção de profissionais? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Acompanhe diariamente todas as informações sobre oportunidades de emprego divulgadas por grandes empresas brasileiras!