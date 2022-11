Hadballa registra queixa contra ex-A Fazenda após agressão

Foto: Reprodução/ Instagram

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-A Fazenda Vini Büttel por agressão.

O ex-participante do Power Couple Brasil, se envolveu em uma briga física com o modelo durante as gravações do ‘Celeiro da Justiça’, conteúdo com os eliminados de ‘A Fazenda’.

Nas redes sociais, Hadson afirmou que está tomando todas as medidas legais para que o caso seja resolvido na Justiça.

“Estou saindo aqui da delegacia, onde vim prestar boletim de ocorrência. Logo logo vocês saberão toda a verdade”, disse ele em vídeo acompanhado de uma advogada.

Entenda a confusão

Uma briga entre o ex-BBB Hadson Nery e o ex-Fazenda Viny Buttel mtomou conta da gravação do “Celeiro da Justiça” na última quarta (9) e movimentou as redes sociais.

Nas imagens divulgadas na web, Hadson aparece com o rosto sangrando após um soco de Vini. De acordo com o colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, os participantes tiveram de ser encaminhados para a emergência devido aos ferimentos.

A briga generalizada foi interrompida com o apoio da segurança da Record TV e teria começado por provocações de ambas sub-celebridades.

