Helô descobre armação e mais: veja resumos de ‘Travessia’

Segunda-feira, 14 de novembro

Juliana conversa com Brisa sobre a guarda de Tonho. Ari conta a Gil que seu advogado entrará com o pedido de guarda definitiva de Tonho. Tonho conta a Ari e Núbia que Oto é amigo de Brisa. Joel arruma emprego para Brisa no Salão. Chiara pergunta a Guerra por que o pai teme seu encontro com Moretti. Talita fica irritada quando Guerra lhe informa que Ari dividirá a sala com ela. Cidália critica a atenção excessiva que Guerra dispensa a Tonho. Brisa discute com Núbia. Helô flagra Moretti no escritório de Stenio e conclui que o ex-marido armou para Oto figurar como testemunha e deixar Brisa responder sozinha o processo. Cidália cuida da casa de Cotinha e se surpreende ao encontrar Leonor. Cidália reage quando Moretti bate à porta da casa de Cotinha.

Terça-feira, 15 de novembro

Cidália diz a Moretti que Guerra teve uma filha com uma executiva, quando o empresário pergunta sobre o ex-sócio. Rudá se sente preterido pela mãe e reclama com Inácia. Moretti e Leonor se beijam. Dante orienta Brisa a não tomar nenhuma atitude que possa desfavorecê-la. Chiara demonstra não se importar quando Dina diz que Ari está arrependido. Brisa fica sabendo por Juliana que o advogado de Ari alega que ela abandonou Tonho. Karina usa o celular de Brisa para ligar para Oto e contar o que está acontecendo com a amiga. Oto insiste com Brisa para que ambos fiquem juntos. Leonor procura Helô aos prantos. Ari observa Oto e Brisa se abraçando, e reage dando um soco no amigo da ex-noiva.

Quarta-feira, 16 de novembro

Vandami aparta a briga de Ari e Oto. Leonor conta a Helô que beijou Moretti e se sente completamente perdida. Ari deduz que Brisa está com Oto há mais tempo e demonstra para Gil sentir raiva da ex-noiva. Brisa pede a Oto que lhe conte o que ele fez de errado. Dante fica intrigado quando Cidália oferece ajuda para evitar a vinda da mulher que morou com Débora para o Brasil. Helô diz a Yone que precisa arrumar um endereço fixo para Brisa por causa da petição pedindo a guarda de Tonho. Monteiro estranha quando Isa o alerta para o perigo dentro de casa. Juliana avisa a Brisa que o Juiz concedeu guarda provisória de Tonho a Ari até o final do processo.

Quinta-feira, 17 de novembro

Juliana tenta acalmar Brisa. Ciça aceita ajudar Brisa e oferece sua casa para ela morar e ter como comprovar residência fixa. Os amigos de Brisa de Vila Isabel a ajudam a montar o quarto na casa de Ciça. Gil aconselha Ari a aceitar o convite de Guerra para se mudar para a casa do empresário. Laís marca um almoço com Helô, escondida de Stenio. Helô fica sabendo por Laís que Stenio cuida dos interesses de Oto.Cotinha diz a Guida que Moretti está tirando a sobrinha do prumo.Joel avisa a Brisa que o Juiz marcou a visita de Tonho para o fim de semana.Chiara diz a Ari que ele pode aceitar o convite de Guerra para dormir em sua casa.

Sexta-feira, 18 de novembro

Juliana diz a Helô que ainda não contou a Brisa que a visita a Tonho deverá ser assistida.Helô sugere que Creusa esteja na casa de Brisa no dia da visita de Tonho. Moretti cobra de Oto mais atenção e consideração a seus próximos passos. Ari pede a Dina para acompanhar a visita de Brisa a Tonho.Chiara e Ari se beijam. Leonor pede a Moretti para não contar a Guida sobre o beijo que deram. Ari observa Tonho abraçar Brisa.

Sábado, 19 de novembro

Creusa comenta com Dina sua surpresa pelo fim da relação de Brisa e Ari.Rudá diz a Leonor que não quer voltar para Portugal. Brisa afirma a Ari que ele acabou para ela. Chiara se interessa em saber se Brisa é bonita e pergunta para Dina. Dina avisa a Chiara que Tonho deu o brinco da youtuber para Brisa. Ari comenta com Gil que resolveu investir em Chiara. Talita liga para Gil. Ari revela a Chiara sua intenção de ficar com ela. Juliana diz a Brisa que, enquanto o processo corre, ela reivindicará um intervalo menor entre as visitas. Brisa e Oto se beijam.

