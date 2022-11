Help abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A Help é uma instituição de crédito que pertence ao Grupo BMG. Com foco em aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, a companhia abriu novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

Help abre vagas de emprego pelo país

A Help é uma companhia de crédito focada em aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Com mais de 800 unidades distribuídas em território nacional, essa rede é uma das maiores franquias do país.

Essa companhia preza pela cultura acolhedora dos profissionais, parceiros e clientes. Isso torna a marca diferente das demais, criando produtos e serviços de ponta para os clientes de plantão.

Assistente de Loja (Vaga Exclusiva PCD) – Cruzeiro / SP;

Consultor (a) de Vendas – Cruzeiro / SP;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo / SP;

Consultor (a) de Vendas – Rio Brando / AM;

Consultor (a) de Vendas – Foz do Iguaçu / PR;

Consultor (a) de Vendas – Sarandi / PR;

Consultor (a) de Vendas – Paraíba do Sul / RJ;

Consultor (a) de Vendas (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Supervisor (a) de Loja – Macapá / AP;

Supervisor (a) de Loja – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Com atendimento personalizado, essa rede entrega ótimos produtos, serviços e soluções aos clientes. Quer fazer parte dessa equipe e transformar o mercado financeiro? Acesse o site 123empregos e veja mais informações sobre as vagas disponíveis.

