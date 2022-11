Hemoba monta esquema para doação de sangue em novembro

Com a chegada do feriado prolongado, previsto entre os dias 11 e 15 de novembro, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) montou um esquema especial para doação de sangue e cadastro de médula óssea.

De acordo com informações da instituição, as unidades de coleta irão atender no horário habitual durante o período para manter o estoque, assim como para atender as demandas dos hospitais do SUS e conveniados. No momento, o estoque está crítico para os tipos sanguíneos O+, O-, B+ e B-.

No dia 15, Hemocentro Coordenador (Salvador) funcionará apenas das 7h30 às 12h30. Na Bahia, são 27 unidades fixas de coletas da Hemoba, sendo 06 na capital e 21 no interior.

Em Salvador, há o Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama), que funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h30. Nos shoppings Salvador e Salvador Norte, o atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. Já nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Ainda na capital baiana, no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site oficial da Fundação.

Critérios para doação de sangue

Para doar, o voluntário precisa ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Os doadores precisam também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado. Recomenda-se evitar consumo de alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade. Além disso, a pessoa precisa estar com bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante. O voluntário também não pode apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

