Hemóvel realiza coleta Hospital Roberto Santos na próxima quarta

Foto: Reprodução/ GOV-BA

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) receberá, nos dias 16 e 17 de novembro, a unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), para incentivar as doações volutárias de sangue.

O Hemóvel ficará estacionado em frente à entrada principal do hospital para coleta de sangue e cadastro de medula óssea, das 8h às 17h.

A ação busca melhorar o nível do estoque de bolsas de sangue, possibilitando otimizar o cronograma de cirurgias, avançar o tratamento de pacientes que precisam de hemodiálise e, principalmente, garantir que não faltem bolsas de sangue para as unidades de urgência e emergência.

Além do Hemóvel, outra ferramenta disponível para ajudar o HGRS é a doação para o cadastro de número 0106, que leva o nome “Amigos do Roberto Santos”. Ao entrar em contato com o número, o doador voluntário pode informar aos profissionais que tem interesse em fazer a doação para o hospital.

Critérios para doação de sangue

Para doar, o voluntário precisa ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Os doadores precisam também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado. Recomenda-se evitar consumo de alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade. Além disso, a pessoa precisa estar com bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante. O voluntário também não pode apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

