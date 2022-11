Foto: Reprodução / Redes sociais

A cantora Alanna Sarah, mais conhecida como A Dama, usou as redes nesta sexta-feira (25) para fazer um longo desabafo. A dona do hit ‘Soca Fofo’ revelou que sofreu racismo dentro de uma loja de um shopping localizado em Salvador.

“Me incomodou muito hoje. A gente já está cansada de chegar nos lugares e as pessoas estão sempre confundindo a gente. Chegamos na Adidas hoje e eu estava com a camisa da Nike. A mulher chegou perto de mim com vários funcionários, chegou na minha cara e perguntou: ‘Você trabalha aqui, moça?’, questionei pra ela como eu posso trabalhar na Adidas se eu estou com a camisa da Nike?”, disse ela no começo do desabafo.

“Aí fui até a loja da Puma e tinha uma fila de pessoas, a gente já estava no balcão pagando. A mulher passou toda a fila, chegou perto de mim pra perguntar se eu trabalhava na loja. Olhei pra ela e disse: ‘Moça, como eu trabalho aqui se eu estou igual a você? Comprando, pagando’”, continuou.

“Já está cansativo demais, insuportável. Eu não tenho nem mais paciência para ir em shopping. Acontece diariamente. Tô cansada. Hoje doeu de verdade. Eu venho passando por isso há um tempo. Venho guardando isso comigo há um tempo. Hoje foi a gota d’água. Cansa demais”, disse A Dama.

“Não existe problema algum ser funcionário da loja, trabalhar dignamente, fazer o corre, ganhar o seu […] sem passar por cima de ninguém”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.