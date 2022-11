Policiais foram acionados pelo pai da vítima

Na madrugada desta segunda-feira, 28 de novembro, policiais do décimo primeiro Batalhão da Polícia Militar, receberam um chamado onde informava que uma pessoa teria sido baleada por arma de fogo. De acordo com o informe, a vítima se encontrava em uma estrada vicinal no povoado Tabuleiro dos Negros, zona rural de Penedo.

Segundo informações, Jaílson Pinheiro dos Santos, 28 anos, teria sido vítima de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, porém o roubo não foi concretizado, sendo o mesmo atingido com um disparo de arma de fogo em seu peito esquerdo, concluindo assim como um crime de homicídio. A guarnição da polícia ainda chegou a solicitar apoio do SAMU, mas ao chegar no local foi confirmado o óbito da vítima.

Populares relataram aos militares que a vítima estaria voltando do trabalho quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, e que repentinamente um deles sacou a arma e deflagrou tiros que veio atingir Jaílson.