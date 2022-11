Homem é morto durante de discussão na estação de metrô

Foto: Sindrodoviários / Divulgação

Um homem de 56 anos foi morto, na noite de terça-feira (15), dentro da estação do metrô localizada no bairro de Mussurunga, em Salvador. Em nota, a Polícia Civil informou que Rubem Dario Gonçalves da Silva foi agredido por um homem, ainda não identificado, com quem tinha discutido momentos antes.

Na briga, a vítima bateu a cabeça no chão, ficando desacordada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Rubem para Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança auxiliarão na identificação do autor, que fugiu logo após as agressões. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até a manhã desta quarta-feira (16), ninguém foi preso. Em nota, a CCR Metrô, empresa que administra o transporte, informou que prestou apoio à vítima, quando ela estava desacordada no terminal. A CCR afirmou também que foi a responsável pelo acionamento da Polícia Militar e do Samu.

