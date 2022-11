Homem é preso após espancar e atear fogo na companheira

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem foi preso, na quinta-feira (3), suspeito de torturar, espancar e atear fogo na companheira dentro de um imóvel localizado na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, investigações realizadas por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de Brotas, revelaram que o crime aconteceu em setembro deste ano.

A medida cautelar foi cumprida em um restaurante no bairro de Jardim Cajazeiras. Ainda segundo as investigações, na época do crime, ele teve o mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio solicitado ao Poder Judiciário e decretado em seguida.

A delegada Lara Candice, titular em exercício da unidade especializada, disse que o autor apresentou comportamento controlador e agressivo de forma gradativa. “Antes da tentativa de feminicídio, houve uma evolução da violência praticada contra a vítima. Esta situação que antecedeu o crime em questão não foi comunicada à família e nem a polícia. Por esse motivo, a denúncia é fundamental”, comentou.

O homem, que tem passagem por roubo, passará por exames de lesões corporais e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional. A polícia não deu detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

