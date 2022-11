Homem é preso com 110 kg de cocaína no sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação / PF

Um homem foi preso durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na segunda-feira (14), com 110 kg de cocaína no sudoeste da Bahia. De acordo com informações da corporação, um caminhão trafegada pelo km 355 da BR-030, trecho do município de Brumado, quando foi abordado.

A droga, dividida em 100 tabletes, foi encontrada pelos policiais escondida entre caixas de frutas vazias. O condutor do caminhão admitiu que recebeu a quantia de 10 mil reais para levar a cocaína da cidade de São Paulo (SP) para Juazeiro (BA). A apreensão causa um prejuízo de quase 20 milhões de reais ao narcotráfico.

O homem, de identidade não revelada, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da região e deve ser indiciado por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação / PF

Apreensão em Jequié

Na altura do km 699 da BR-116, trecho do município de Jequié, dois homens e uma mulher foram presos com 1 kg de cocaína. Suspeitos estavam em um veículo Chevrolet/Celta e foram abordados por agentes da PRF BA.

O motorista afirmou a polícia que pegou a droga em Poções (BA) e recebeu a quantia de R$ 500,00 para fazer o transporte até a cidade de Jaguaquara (BA).

A PRF encaminhou o trio para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Os detidos responderão também pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

