Homem é preso em operação contra pornografia infantil na Bahia

Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) durante uma operação contra pornografia infantil, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Federal, foram encontrados vários vídeos e imagens relacionadas ao crime em aparelhos eletrônicos do suspeito.

A operação foi batizada de “The Guardian”. O material foi localizado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que tinham como objetivo coletar elementos complementares como provas. Além do homem preso, outras pessoas estão envolvidas na ação.

De acordo com a PF, as investigações revelaram um grupo formado por estrangeiros e brasileiros que compartilhavam e trocavam material pornográfico infantojuvenil por meio de redes sociais. O suspeito preso nesta terça-feira é, até então, o primeiro identificado pelas técnicas de apuração.

O homem responderá pelos crimes de divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infantil, conforme previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar 10 anos de reclusão, informou a PF.

