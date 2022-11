Homem é preso por invadir casa e fazer mulher de refém em Salvador

Foto: Divulgação / Ascom PC

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (19) por invadir e fazer uma mulher de refém no Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o homem se entregou após negociação com os policiais.

Os policiais foram chamados para averiguar uma denúncia de agressão, no local, eles foram informados da situação. Ainda de acordo com a PC, o homem agrediu a mulher que, após negociação, foi liberada e atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

O homem também foi encaminhado para uma unidade de saúde e depois levado para a Central de Flagrantes. A ocorrência já foi registrada.

