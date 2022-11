Homem invade campo com bandeira gay durante partida da Copa

Foto: Reprodução / Twitter

Um torcedor entrou em campo com uma bandeira gay em mãos durante a partida entre Portugal e Uruguai. A partida aconteceu nesta segunda-feira (28), no estádio do Lusail, mesmo palco onde será realizado o jogo final da Copa do Catar. O ato de protesto aconteceu no início do segundo tempo.

O homem correu por algumas áreas do campo em meio aos craques da seleção e foi contido por seguranças do estádio. Ele também estava vestido com uma camisa com as frases: “Respeito pelas mulheres iranianas” e “salve a Ucrânia”. Assista ao vídeo abaixo:

Invasão de campo no jogo entre Portugal e Uruguai. Um rapaz corre com a bandeira LGBTQIA+ #FIFAWorldCupQatar2022 #CopaDoMundo2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/u46535CoQF — Aline S. F. Carneiro (@AlineSFCarneiro) November 28, 2022

Vale destacar que o Catar é um país cheios de preconceitos com pessoas LGBQIAPN+ e algumas federações foram contra a decisão do país sediar o torneio mundial.

Capitães de seleções como País de Gales, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Suíça foram barrados de usarem a braçadeira com detalhes com as cores do arco-íris.

