Homem morre após passar mal em ferry-boat

Foto: Divulgação

Um homem idoso morreu nesta segunda-feira (21) ao passar mal no ferry-boat Dorival Caymmi, que fazia travessia Salvador-Mar Grande, em direção ao Terminal Bom Despacho, em Itaparica.

A Internacional Travessias, que opera o sistema, afirmou em nota que “tomar conhecimento da situação, a tripulação atuou convocando as três equipes médicas que estavam a bordo realizando viagem e também entrou em contato com a SAMU”. O idoso, no entanto, não resistiu e morreu.

“A empresa lamenta profundamente o ocorrido presta solidariedade a todos os familiares da vítima”, diz a nota enviada pela Internacional. Não há detalhes sobre a causa da morte, nem sobre o sepultamento do corpo da vítima.

