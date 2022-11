A Honda é uma produtora e comercializadora de automóveis e motocicletas que está presente no mercado há cerca de 7 décadas. É uma companhia muito renomada no mundo e atua com mais de 200 mil colaboradores. Hoje, a Honda está divulgando novas oportunidades de trabalho pelo país. Confira, a seguir.

Honda abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Honda deu início em seus trabalhos no ano de 1906 no Japão e atualmente é conhecida mundialmente. Para dar continuidade em seu crescimento, a empresa está anunciando novas vagas de trabalho pelo Brasil.

Trata-se de uma companhia japonesa que paga aos seus funcionários uma remuneração compatível ao mercado de emprego e vários outros benefícios. Hoje, a empresa está buscando novos profissionais para ser um colaborador e aumentar cada vez mais o crescimento dos seus resultados. Confira.

Analista de Controle Financeiro JR – São Paulo;

Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo;

Gerente de Cobrança – São Paulo;

Analista de Compliances Sr – São Paulo;

Analista de Atendimento – São Paulo;

Analista de Controles Administrativos – Sumaré/SP;

Auditor Pleno – São Paulo;

Advogado JR – São Paulo;

Analista de Marketing Pleno – São Paulo;

Analista de Operações Internacionais – São Paulo;

Analista de Consolidação – Sumaré/SP.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas anunciadas, basta entrar no site 123 empregos. Logo depois, escolher a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo para o análise da empresa. A companhia busca por profissionais que tenham a ambição de transformar e inovar o mercado e o ambiente de trabalho.

Saiba tudo sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua participação em diversos processos seletivos e recrutamento de grandes empresas.