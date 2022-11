Horário de verão vai voltar? Veja resultado da enquete de Lula

A conta oficial do ex-presidente Lula (PT) no Twitter publicou uma enquete perguntando a opinião das pessoas sobre o possível retorno do horário de verão. Desde então, a discussão tomou conta das redes sociais e milhões de indivíduos já registraram as suas opiniões sobre o caso. O fato é que uma parcela vai ganhando a discussão.

Até o final da manhã desta terça-feira (8), a enquete já contava com pouco mais de 2 milhões de votos e a maioria dos internautas votou no sim pelo retorno do horário de verão. Até este momento, 68% pediram a volta do procedimento, e outros 32% votaram não. A diferença se manteve neste patamar desde o início da publicação da enquete.

Histórico

O horário de verão começou a ser adotado no Brasil ainda durante o governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1931 e de 1932. Contudo, o sistema passou a ser usado de forma ininterrupta todos os anos apenas a partir de 1985. Em regra geral, a ideia é aproveitar os período de dias mais longos do verão para reduzir os gastos com energia elétrica e evitar o risco de apagões.

Se por um lado a questão da economia de energia elétrica é um ponto, por outro há também o ponto da falta de segurança. Trabalhadores que costumam acordar muito cedo para ir ao trabalho, normalmente precisam sair de casa em um período do dia em que ainda está escuro, e isso provoca medo especialmente nesta parcela da população.

De todo modo, é importante frisar que a enquete publicada por Lula no Twitter não tem qualquer valor científico, e o resultado não deverá definir as políticas públicas do governo para esta área. É importante frisar ainda que a enquete em uma rede social não pode ser vista necessariamente como uma consulta pública ao povo brasileiro, já que nem todo mundo tem twitter, e nem todos os que votaram são necessariamente são brasileiros.

Opiniões

Mesmo que não tenha força de lei, a enquete no Twitter levantou uma discussão em torno da volta do horário de verão. Parte dos internautas criticaram a medida, e outros disseram que é importante tirar a ideia do papel.

“Qual é o motivo técnico para a volta do horário de verão? Não entendo por que a população trabalhadora deveria comemorar voltar a trabalhar 1 hora mais cedo, muitos precisam acordar às 4 da manhã. É bom para o ricaço que quer ir para a praia até às 9 da noite, para o povão não é”, disse um usuário.

“Administradores do perfil de Lula, por favor, vamos fazer consultas sobre assuntos essenciais? E de forma organizada, usando mecanismos previstos na Constituição, como referendo, plebiscito e lei de iniciativa popular, em vez de internet? Que tal?”, criticou outro.

“O Brasil é um país continental. Não tem como decidir quanto ao horário de verão colocando todos os estados numa mesma caixinha. Temos 4 fusos horários diferentes aqui. Sou a favor do horário de verão nos estados onde tem benefício real da economia de energia, já que esse é o objetivo”, disse outra.

Suspensão do horário de verão

A ideia de suspender o horário de verão começou a ser oficialmente estudada durante os anos de Michel Temer (MDB) no poder. Naquela ocasião, técnicos já afirmavam que a implantação do sistema não provocava um impacto direto na economia de energia do país.

De toda forma, a suspensão do horário de verão só começou a sair do papel durante os quatro anos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).