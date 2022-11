Hospital Aristides Maltez suspende visitas após casos de Covid-19

Foto: Reprodução

O Hospital Aristides Maltez (HAM) suspendeu temporariamente as visitas a pacientes internados na unidade a partir desta segunda-feira (28), por causa do aumento no número de casos de Covid-19 na Bahia. O comunicado foi divulgado no site do hospital e cita a segurança dos pacientes e das equipes que os assistem como objetivo da medida.

Na publicação, a unidade de saúde orientou ainda que pessoas com sintomas gripais ou com Covid-19 não devem ir ao local. Pacientes com consultas marcadas devem fazer a remarcação para quando estiverem curados. Já os internados e que forem diagnosticados com a doença precisarão ser mantidos isolados, sem acompanhantes.

Ainda segundo o comunicado, os pacientes que estão nas enfermarias continuarão tendo acompanhantes (um acompanhante de cada vez por paciente) e os que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poderão receber um visitante por dia, que terá acesso ao boletim médico.

Para entrar no hospital, permanece sendo obrigatório o uso de máscara e todos deverão apresentar o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo, divulgou a unidade de saúde.

