Hospital Espanhol registra aumento na ocupação de leitos de UTI

Foto: Google Street View

O Hospital Espanhol, localizado em Salvador, registrou um aumento de 50% no número de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) para adultos. A unidade é referência no tratamento da Covid-19 em Salvador e as informações foram divulgadas pela assessoria da instituição.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto nesta quinta-feira (17) é de 46%. Nos últimos dias, a Bahia registrou um leve aumento no número de casos de Covid-19, fato que levanta preocupações, uma vez que cerca de 7 milhões de baianos ainda não completaram seu esquema vacinal.

Em nota, a Sesab informou que continua em alerta para adotar e indicar medidas oportunas. Entretanto, a instituição lembra que a Bahia é o segundo estado brasileiro com a menor taxa de mortalidade por Covid-19.

O governador da Bahia, Rui Costa, também chegou a comentar sobre a possibilidade de retorno do uso obrigatório de máscara. Em coletiva de imprensa, Rui afirmou que ainda não é o momento para isso. “Estamos acompanhando os dados. Os números cresceram, mas ainda não dá para caracterizar com algo fora de um padrão, que exigisse a volta obrigatória do uso de máscara”, disse ele.

Até o momento, as recomendações da Sesab são que, primeiramente, as pessoas cumpram seu esquema vacinal. No mesmo sentido, o órgão também orienta que as pessoas façam testes, aqueles que estiverem doentes se isolem e que as pessoas usem máscara em ambientes fechados.

