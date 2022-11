Hospital Mater Dei realiza mutirão contra câncer neste sábado (26)

Foto: Divulgação

O Hospital Mater Dei Salvador, localizado na Av. Garibaldi, vai oferecer um mutirão contra o câncer de mama e de prostata neste sábado (26). Ao todo, 200 exames de mamografias e PSA serão oferecidos pela unidade de saúde.

As vagas para os exames foram abertas para agendamento prévio por telefone no dia 5 de novembro, direcionadas para mulheres com mais de 40 anos e homens a partir de 50 anos, que não possuem plano de saúde e que não tenham feito o procedimento no último ano.

Os pacientes que marcarem presença no mutirão também terão acesso a informações acerca da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os dois tipos de tumores que mais acometem mulheres e homens, respectivamente.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados 66.280 novos casos de câncer no Brasil em 2022, sendo 3.460 somente na Bahia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a cobertura de mamografias no país ainda está abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) do Ministério da Saúde, em 2021, foram realizadas 3.102.380 mamografias de rastreamento no Brasil, sendo 278.594 na Bahia.

Câncer de próstata – No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Um em cada oito homens será diagnosticado com câncer de próstata durante sua vida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são estimados 65.840 novos casos no Brasil para 2022, com 6.130 casos na Bahia. O PSA é o marcador mais utilizado no auxílio ao diagnóstico de câncer de próstata. Isoladamente, o PSA elevado não significa necessariamente que o indivíduo tem câncer de próstata, por isso é fundamental o exame de toque retal.

