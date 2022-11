Hospital oferece mamografia e outros exames gratuitos

Foto: Divulgação

O Hospital Mater Dei está oferecendo, gratuitamente, 100 exames de mamografia e 100 exames de dosagem de Antígeno Prostático Específico (PSA). Além disso, a instituição também realizará consultas com especialistas. Os interessados devem entrar em contato com o hospital no próximo sábado (5) através do telefone 3330-7125.

A unidade do Mater Dei em Salvador não é a única que está oferecendo exames e consultas gratuitas. A ação também acontece em Santo Agostinho, Uberlândia, Contorno e Betim-Contagem, cidades de Minas Gerais. Bem como em Uberlândia, também em Minas Gerais, e Belém, no Pará.

É importante lembrar que as mamografias e as dosagens de PSA poderão ser realizadas por mulheres e homens, com idade entre 40 e 50 anos, respectivamente. Além disso, para se inscrever é necessário informar CPF, nome completo, data de nascimento, telefone e endereço completo.

Cada paciente só poderá marcar uma inscrição por ligação. Os resultados dos exames serão entregues durante uma ação de conscientização que será promovida pelo hospital no dia 26 de novembro.

Toda a iniciativa é parte da iniciativa do hospital na luta contra o câncer. Farão parte da ação as equipes de Oncologia, Mastologia, Mamografia, Radioterapia, dentre outras áreas de especialidade da instituição.

