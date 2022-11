Hospital Sagrada Família é reaberto para tratamento da Covid-19

Foto: Victor Silveira/TV Bahia

O Hospital Sagrada Família, localizado no bairro Monte Serrat, será reaberto pela Prefeitura de Salvador. A partir do próximo sábado (3), a unidade passa atenter pessoas diagnosticadas com Covid-19.

O anúncio realizado por Bruno Reis, durante a abertura do Natal Salvador 2022, revelou que o espaço vai disponibilizar apenas leitos de enfermaria. A medida, segundo o gestor municipal, está sendo adotada por causa da alta no número de casos da doença.

Com o Hospital Sagrada Família, a expectativa é de que a demanda de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seja reduzido.

O gripário anexo à UPA Barris também será reaberto. A data ainda não foi divulgada pela Secretaria de Saúde de Salvador. “Estamos também ampliando os pontos de testagem e os drives, para facilitar o acesso dos cidadãos e que todos possam se proteger”, completou Reis.

Bruno Reis ainda recomendou a atualização do esquema vacinal contra a Covid-19 e utilização das máscaras, principalmente aquelas com sintomas gripais, com comorbidades, gestantes e idosos, para se protegerem ainda mais neste momento.

