Humanitas divulga locais de prova do Vestibular de Medicina 2023

A Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas) divulgou nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, os locais de prova do Vestibular de Medicina 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo.

Para consultar os locais de prova e demais informações, os inscritos deverão acessar a área do candidato com o número de CPF ou e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Vestibular de Medicina 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de dezembro. Os locais de prova serão nas cidades de São Paulo e São José dos Campos (SP).

Conforme o edital, a avaliação contará com três provas sobre assuntos do Ensino Médio. A Prova I será composta por 8 questões dissertativas de Química e Biologia, enquanto a Prova II contará com 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física. Já a Prova III consiste em uma Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados O edital estabelece ainda que a oferta total da Humanitas é de 60 vagas no curso de Medicina (período integral) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Conforme o cronograma, a publicação do resultado final está marcada para o dia 22 de dezembro. Os candidatos poderão consultar a lista de convocados em 1ª chamada a partir das 15h. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 4 e 5 de janeiro de 2023, das 8h às 15h, de forma presencial. Acesse a página do vestibular para mais informações.