IBGE abre vagas temporárias pelo Brasil: retribuição mensal de R$3.100,00

Atenção, brasileiros! O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE abriu o prazo de inscrições do processo seletivo que visa preencher vagas temporárias. A oferta visa lotar profissionais nos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Qualidade a nível nacional.

A princípio, conforme o edital, os candidatos devem comprovar diploma de nível médio. Os salários oferecidos pelo IBGE variam entre R$ 1.387,50 e R$ 3.100,00 por mês.

Vagas e salários do IBGE

Em primeiro lugar, é importante destacar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE oferece, ao todo, 154 vagas entre os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Qualidade.

Está confirmado que os profissionais atuarão nas seguintes localidades, conforme segue abaixo:

Estados/Municípios

Distrito Federal

Espírito Santo

Cariacica – ES;

Linhares – ES;

Minas Gerais

Alfenas – MG;

Almenara – MG;

Belo Horizonte – MG;

Cambuí – MG;

Conselheiro Lafaiete – MG;

Contagem – MG;

Guaxupé – MG;

Ituiutaba – MG;

Varginha – MG, Viçosa – MG;

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Blumenau – SC;

Florianópolis – SC;

Itajaí – SC;

Rio do Sul – SC;

São Paulo

Itapecerica da Serra – SP;

Penápolis – SP;

São Carlos – SP;

Paraná

Arapongas – PR;

Umuarama – PR;

Foz do Iguaçu – PR;

São José dos Pinhais – PR.

Conforme o documento de abertura, para candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível de escolaridade médio.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário varia entre R$ 1.387,50 para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e R$ 3.100,00 para Supervisor de Qualidade ambos, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O candidato aprovado no processo seletivo ainda tem direito a auxilio alimentação, auxilio transporte, auxilio creche, férias e 13º salário proporcional ao tempo de trabalho.

O contrato previsto pelo IBGE é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Inscrições IBGE

Os interessados em concorrer a uma das vagas do IBGE devem realizar a inscrição até o dia 14 de novembro de 2022.

Para realizar a inscrição, o candidato deve se dirigir presencialmente ao posto de inscrição vinculado à vaga, conforme Anexo I do edital, e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo II, preenchido e assinado.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Atribuições de cargo IBGE

Agente de Pesquisas e Mapeamento

visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico.

Supervisor de Qualidade

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação;

Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento;

Organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras; visitar unidades de coleta de qualquer natureza;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presencias ou por telefone, de acordo com as instruções recebidas;

Realizar avaliação técnica dos questionários coletados, a partir dos critérios definidos e(ou) instruções recebidas, segundo normas técnicas e metodologias específicas.

Etapas processo seletivo IBGE

O processo seletivo para contratação de agentes e supervisores do IBGE contará unicamente com prova de análise de títulos de caráter classificatório.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo do IBGE 2022 para obter todas as informações sobre o certame.