Milhares de estudantes, com idade entre 12 e 14 anos, terão a oportunidade de representar todos os estados brasileiros e o Distrito Federal nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) edição 2022, que começou no dia 31 de outubro e segue até o próximo dia 15 de novembro, de acordo com informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

ID Jovem: mais de 5,6 mil estudantes-atletas participam dos Jogos Escolares Brasileiros 2022

Durante o evento, sediado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ), todos os 5.646 inscritos receberão informações sobre como emitir a Identidade Jovem (ID Jovem), iniciativa do Governo Federal que permite o acesso a benefícios como viagens gratuitas e meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, destaca a divulgação oficial.

JEBs

Por 17 anos, os JEBs deixaram de ser realizados no país, sendo retomados em 2021, junto ao Programa Integra Brasil, que é desenvolvido pelos ministérios da Cidadania (MC), da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e da Educação (MEC) – em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na edição deste ano dos Jogos Escolares Brasileiros, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) será representado por quatro servidores que se alternarão no local, ao longo dos dias, para dar todas as informações aos atletas e profissionais quanto à emissão da Identidade Jovem (ID Jovem) e a outras políticas e serviços da Pasta.

MMDFH

Segundo a secretária executiva adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Viviane Petinelli, este é o segundo ano consecutivo da participação do MMFDH no referido evento, destaca a divulgação oficial.

“Assim como em 2021, teremos a oportunidade de levar informação e serviços para as 5.646 crianças e adolescentes entre 12 e 14 anos, assim como para cerca de três mil profissionais. Será mais uma oportunidade de ampliar o acesso e o alcance das políticas de direitos humanos para todos”, afirmou Viviane Petinelli.

ID Jovem

A coordenadora-geral de Cidadania da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ/MMFDH), Luciana Lima, também estará presente no evento esportivo. De acordo com a gestora, a Identidade Jovem (ID Jovem) é um documento emitido pela SNJ, validador de direitos dos jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

“O documento ID Jovem contempla duas passagens gratuitas e duas com 50% de desconto no transporte interestadual, por veículo, embarcação ou comboio ferroviário na categoria convencional; desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais e esportivos; e, ainda, isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil”, explicou Luciana Lima, conforme informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).