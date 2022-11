IDOMED divulga hoje resultado do Vestibular Unificado 2023

O IDOMED (Instituto de Educação Médica) divulgará nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, o resultado final do Vestibular Unificado 2023 para ingresso no curso de Medicina. Desse modo, a partir de hoje os candidatos poderão consultar a lista de aprovados por meio do site da Econrio (Empresa de Concursos Rio de Janeiro), que é responsável por realizar o processo seletivo.

De acordo com o cronograma do Vestibular Unificado 2023, os candidatos aprovados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 29 e 30 de novembro, próximas terça e quarta-feira.

O IDOMED deve divulgar também hoje (28) as orientações para os procedimentos de matrícula. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital. Veja o documento na íntegra.

Como foi a seleção?

A instituição aplicou as provas do Vestibular Unificado 2023 no dia 15 de novembro, de forma virtual. Conforme o edital, a prova foi composta por 30 questões objetivas sobre disciplinas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total para esse processo seletivo é de 775 vagas para ingresso nas instituições do IDOMED no primeiro semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas entre 16 Instituições de Ensino Superior – Estácio, FAPAN, FAMEAC, UniFacid e FAMEJIPA.

Do total das vagas, 385 são para a modalidade de seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), enquanto outras 390 foram ofertadas para a seleção via provas.

Acesse o site do IDOMED para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest vai exigir o uso de máscara no Vestibular 2023 devido ao aumento de casos de covid-19 em SP; saiba mais.